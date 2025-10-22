BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 43,02 EUR ab.
Die BASF-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 43,02 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 42,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,29 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 579.234 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 21,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 15,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,22 EUR je BASF-Aktie aus.
BASF veröffentlichte am 11.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 15,77 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BASF am 29.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,52 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
