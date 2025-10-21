DAX24.307 +0,2%Est505.694 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,81 -5,2%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.313 -1,8%Euro1,1621 -0,2%Öl61,53 +1,0%Gold4.263 -2,1%
BASF Aktie News: BASF am Mittag verlustreich

21.10.25 12:05 Uhr
Die Aktie von BASF gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BASF befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 43,23 EUR ab.

Aktien
Aktien
BASF
43,12 EUR -0,66 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr rutschte die BASF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 43,23 EUR ab. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,18 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 369.450 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 27,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,40 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 13,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,22 EUR für die BASF-Aktie.

Am 11.07.2025 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BASF ebenfalls ein EPS von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 15,77 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BASF wird am 29.10.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 04.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,52 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
17.10.2025BASF OutperformBernstein Research
14.10.2025BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025BASF KaufenDZ BANK
13.10.2025BASF OutperformBernstein Research
13.10.2025BASF HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
17.10.2025BASF OutperformBernstein Research
13.10.2025BASF KaufenDZ BANK
13.10.2025BASF OutperformBernstein Research
13.10.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025BASF OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.10.2025BASF HoldWarburg Research
10.10.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
02.10.2025BASF NeutralUBS AG
02.10.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025BASF NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.10.2025BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

