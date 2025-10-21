BASF Aktie News: BASF am Vormittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BASF. Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 43,53 EUR.
Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 43,53 EUR. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 43,50 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 89.700 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 20,94 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 37,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 16,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,29 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,22 EUR.
BASF gewährte am 11.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 16,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 04.11.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2025 2,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.10.2025
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|13.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13.10.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
