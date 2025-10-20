BASF Aktie News: BASF tendiert am Nachmittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 43,81 EUR.
Um 15:53 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 43,81 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,87 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,54 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 859.944 BASF-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 14,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,29 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,22 EUR.
Am 11.07.2025 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,48 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 16,11 Mrd. EUR umgesetzt.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BASF wird am 29.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,52 EUR fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.10.2025
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|13.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13.10.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
