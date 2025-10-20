DAX24.069 +1,0%Est505.650 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,29 +2,9%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.235 +2,2%Euro1,1667 ±0,0%Öl60,94 -0,7%Gold4.259 +0,2%
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Asien freundlich, Nikkei auf Rekordhoch -- Börsengang von TKMS -- DroneShield, Lufthansa, Airbus, Roche, L'Oreal & Kering im Fokus
Nach Trumps Handelsstreit: Ripple-Kurs im Sinkflug - folgt jetzt die Trendwende? Nach Trumps Handelsstreit: Ripple-Kurs im Sinkflug - folgt jetzt die Trendwende?
Erholung zum Wochenstart: DAX hält sich nach massiver Talfahrt wieder klar über 24.000 Punkten Erholung zum Wochenstart: DAX hält sich nach massiver Talfahrt wieder klar über 24.000 Punkten
Kursverlauf

BASF Aktie News: BASF verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

20.10.25 09:22 Uhr
BASF Aktie News: BASF verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Die Aktie von BASF zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die BASF-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 43,49 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
43,65 EUR 0,06 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der BASF-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 43,49 EUR. Bei 43,59 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 43,36 EUR. Bei 43,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 65.358 BASF-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 55,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,40 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 14,00 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,25 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,29 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 46,22 EUR angegeben.

Am 11.07.2025 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,11 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,77 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BASF am 29.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,52 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

