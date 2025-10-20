BASF Aktie News: BASF verteidigt am Vormittag Vortagesniveau
Die Aktie von BASF zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die BASF-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 43,49 EUR.
Werte in diesem Artikel
Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der BASF-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 43,49 EUR. Bei 43,59 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 43,36 EUR. Bei 43,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 65.358 BASF-Aktien gehandelt.
Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 55,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,40 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 14,00 Prozent wieder erreichen.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,25 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,29 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 46,22 EUR angegeben.
Am 11.07.2025 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,11 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,77 Mrd. EUR.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BASF am 29.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,52 EUR je BASF-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BASF-Aktie
Bernstein Research: BASF-Aktie erhält Outperform
BASF-Aktie stabilisiert sich trotz kräftiger Kurszielsenkung wieder - Was den Kurs treibt
Hot Stocks heute: Gold wird immer wieder hochgekauft - BASF vor Cashflow Schub
Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: BASF SE
Nachrichten zu BASF
Analysen zu BASF
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.10.2025
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|13.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13.10.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13.10.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|13.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13.10.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|10.10.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.10.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2025
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen