BASF Aktie News: BASF am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BASF gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 42,77 EUR.

Die BASF-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 42,77 EUR. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,68 EUR ab. Bei 42,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 86.778 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 55,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 12,56 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 2,25 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 EUR je BASF-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 11.07.2025. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,48 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,77 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,11 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die BASF-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. BASF dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,52 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie stabilisiert sich trotz kräftiger Kurszielsenkung wieder - Was den Kurs treibt

Hot Stocks heute: Gold wird immer wieder hochgekauft - BASF vor Cashflow Schub

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten