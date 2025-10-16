BASF Aktie News: BASF tritt am Mittag auf der Stelle

Blick auf BASF-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 42,56 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die BASF-Aktie um 11:46 Uhr im XETRA-Handel bei 42,56 EUR. Der Kurs der BASF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,80 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 42,33 EUR. Bei 42,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 282.775 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,37 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Kursverlust von 12,12 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,25 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,29 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 EUR.

BASF ließ sich am 11.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,48 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 16,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,52 EUR je BASF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie stabilisiert sich trotz kräftiger Kurszielsenkung wieder - Was den Kurs treibt

Hot Stocks heute: Gold wird immer wieder hochgekauft - BASF vor Cashflow Schub

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten