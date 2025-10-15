DAX24.206 -0,1%Est505.612 +1,1%MSCI World4.322 +1,1%Top 10 Crypto15,31 -0,6%Nas22.817 +1,3%Bitcoin95.612 -2,0%Euro1,1625 +0,1%Öl62,43 +0,2%Gold4.198 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street fester -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
Apple-Aktie freundlich: Investitionsoffensive in China Apple-Aktie freundlich: Investitionsoffensive in China
KI-Offensive treibt AMD-Aktie weiter an: AMD und Oracle vereinbaren nächsten Mega-Deal KI-Offensive treibt AMD-Aktie weiter an: AMD und Oracle vereinbaren nächsten Mega-Deal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Aktie im Fokus

BASF Aktie News: BASF am Nachmittag höher

15.10.25 16:08 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Nachmittag höher

Die Aktie von BASF zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 42,41 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
42,33 EUR 0,61 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BASF konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 42,41 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,74 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 42,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 917.386 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 55,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 29,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 11,81 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,00 EUR für die BASF-Aktie aus.

Am 11.07.2025 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 15,77 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 2,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung

BASF-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research

Aktien-Tipp BASF-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BASF SE

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
14.10.2025BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025BASF KaufenDZ BANK
13.10.2025BASF OutperformBernstein Research
13.10.2025BASF HoldWarburg Research
13.10.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.10.2025BASF KaufenDZ BANK
13.10.2025BASF OutperformBernstein Research
13.10.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025BASF OutperformBernstein Research
08.10.2025BASF OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.10.2025BASF HoldWarburg Research
10.10.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
02.10.2025BASF NeutralUBS AG
02.10.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025BASF NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.10.2025BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen