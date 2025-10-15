BASF Aktie News: BASF am Nachmittag höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von BASF zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 42,41 EUR zu.

Das Papier von BASF konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 42,41 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,74 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 42,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 917.386 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 55,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 29,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 11,81 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,00 EUR für die BASF-Aktie aus.

Am 11.07.2025 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 15,77 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 2,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung

BASF-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research

Aktien-Tipp BASF-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse