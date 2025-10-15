BASF Aktie News: BASF zieht am Mittwochvormittag an

BASF im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 42,20 EUR zu.

Um 09:07 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 42,20 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die BASF-Aktie bei 42,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,00 EUR. Bisher wurden heute 80.610 BASF-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 23,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (37,40 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 11,37 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,25 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,29 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 EUR je BASF-Aktie an.

BASF gewährte am 11.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 15,77 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,11 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 2,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung

BASF-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research

Aktien-Tipp BASF-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse