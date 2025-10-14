BASF Aktie News: BASF gibt am Dienstagvormittag nach
Die Aktie von BASF gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 41,86 EUR nach.
Die BASF-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 41,86 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 41,79 EUR. Mit einem Wert von 41,87 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 241.016 BASF-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,53 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 10,65 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,29 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 46,00 EUR angegeben.
Am 11.07.2025 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 16,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,53 EUR je BASF-Aktie belaufen.
