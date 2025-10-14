BASF Aktie News: BASF büßt am Dienstagnachmittag ein

BASF im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 41,80 EUR.

Die BASF-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 41,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 41,54 EUR. Bei 41,87 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.696.624 BASF-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 55,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 31,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (37,40 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,00 EUR für die BASF-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 11.07.2025. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BASF mit 0,48 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 15,77 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 16,11 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BASF am 22.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,53 EUR fest.

