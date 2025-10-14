BASF Aktie News: BASF am Mittag verlustreich

Notierung im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 42,07 EUR.

Die Aktie notierte um 11:37 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 42,07 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 41,79 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,87 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 869.259 BASF-Aktien.

Bei 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 30,88 Prozent zulegen. Bei 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,25 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,29 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,00 EUR.

Am 11.07.2025 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 16,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die BASF-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 2,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

