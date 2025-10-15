BASF Aktie News: BASF am Mittag fester
Die Aktie von BASF zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BASF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 42,40 EUR.
Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 42,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 42,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 604.890 BASF-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 22,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 11,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,29 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00 EUR an.
BASF gewährte am 11.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BASF veröffentlicht werden.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,52 EUR je BASF-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
