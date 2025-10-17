BASF Aktie News: BASF tendiert am Freitagmittag um Nulllinie

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 43,20 EUR.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr bei 43,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 43,27 EUR zu. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 42,68 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,76 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 542.029 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 21,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 15,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,29 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,00 EUR.

Am 11.07.2025 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,77 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BASF am 29.10.2025 präsentieren. BASF dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,52 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

