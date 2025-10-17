BASF Aktie News: BASF am Freitagnachmittag freundlich

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 43,61 EUR.

Das Papier von BASF konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 43,61 EUR. Bei 43,62 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,76 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.456.050 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (37,40 EUR). Mit Abgaben von 14,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,29 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 2,25 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 46,22 EUR angegeben.

BASF gewährte am 11.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,48 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz lag bei 15,77 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,52 EUR je BASF-Aktie.

