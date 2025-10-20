BASF Aktie News: BASF am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von BASF zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 43,67 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 43,67 EUR nach oben. Der Kurs der BASF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,80 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 492.351 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 55,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 26,08 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 14,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,29 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 2,25 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,22 EUR.

BASF ließ sich am 11.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BASF am 29.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,52 EUR je Aktie belaufen.

