BASF Aktie News: BASF am Donnerstagvormittag kaum bewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von BASF. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BASF-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 43,09 EUR.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 43,09 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,11 EUR an. Die BASF-Aktie sank bis auf 42,95 EUR. Bei 43,03 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.811 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,78 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,40 EUR am 07.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,25 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,29 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,22 EUR je BASF-Aktie an.

BASF ließ sich am 11.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 15,77 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BASF wird am 29.10.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2025 2,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

