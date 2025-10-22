BASF Aktie News: BASF am Vormittag nahe Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BASF zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die BASF-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 43,14 EUR an der Tafel.

Die BASF-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 43,14 EUR an der Tafel. Der Kurs der BASF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,36 EUR zu. Die BASF-Aktie sank bis auf 43,12 EUR. Bei 43,29 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 36.498 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei 55,06 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 27,63 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,40 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,31 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,22 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 11.07.2025 vor. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BASF ebenfalls ein EPS von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,11 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 04.11.2026 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,52 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

