Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot-- Asiens Börsen uneinheitlich -- Aroundtown im 1. Halbjahr mit Gewinn -- Netflix, SFC Energy, HHLA im Fokus
BASF Aktie News: BASF am Vormittag gesucht

27.08.25 09:25 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Vormittag gesucht

Die Aktie von BASF zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 47,45 EUR.

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 47,45 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 47,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,33 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 41.208 Aktien.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 13,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,18 Prozent.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,50 EUR für die BASF-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 11.07.2025. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,48 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 15,77 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,11 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,69 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen