Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagnachmittag verlustreich

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 28,02 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 28,02 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 27,67 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 566.890 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR an. Mit einem Zuwachs von 10,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Abschläge von 34,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,112 EUR je Bayer-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 26,88 EUR.

Am 06.08.2025 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer -0,03 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

