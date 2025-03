Bayer Aktie News: Bayer am Montagnachmittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 23,82 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 23,82 EUR zu. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 23,97 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,31 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.135.519 Bayer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 30,30 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,41 EUR am 27.11.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,943 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,88 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 05.03.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,12 Prozent auf 11,73 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,50 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Unterbewertete DAX-Aktien im Fokus: Lohnt sich jetzt der Einstieg in die Bayer, VW & Co.?

Bayer-Aktien legen zu: Glyphosat-Lobbyarbeit in USA scheint zu wirken

Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Freitagmittag Gewinne