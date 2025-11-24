DAX23.276 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 -0,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.580 -1,1%Euro1,1531 +0,1%Öl61,99 -0,8%Gold4.072 +0,2%
So bewegt sich Bayer

Bayer Aktie News: Bayer am Montagvormittag im Bullenmodus

24.11.25 09:24 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer am Montagvormittag im Bullenmodus

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 8,3 Prozent auf 29,87 EUR.

Die Bayer-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,3 Prozent auf 29,87 EUR. Bei 30,10 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 623.866 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei 30,10 EUR erreichte der Titel am 24.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 0,79 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 38,46 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,109 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,36 EUR.

Am 12.11.2025 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -4,26 EUR vermeldet. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,66 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,97 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 03.03.2026 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,65 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen