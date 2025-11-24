DAX23.295 +0,9%Est505.547 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 ±0,0%Nas22.653 +1,7%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1522 +0,1%Öl62,43 -0,1%Gold4.090 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt -- Wall Street freundlich -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Alphabet, TKMS, D-Wave, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
Aktien im Aufwind: United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1 Aktien im Aufwind: United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1
Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Blick

Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Nachmittag kräftig

24.11.25 16:10 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Nachmittag kräftig

Die Aktie von Bayer zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 11,4 Prozent auf 30,74 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
30,76 EUR 3,01 EUR 10,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 15:53 Uhr 11,4 Prozent. Die Bayer-Aktie legte bis auf 30,99 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,74 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 7.204.237 Aktien.

Am 24.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 30,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 0,81 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,38 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,109 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,99 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 12.11.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -4,26 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 9,66 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,97 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,09 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 03.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,65 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor einem Jahr verdient

Bayer-Aktie dreht ins Plus: Beschleunigte US-Zulassung für Lungenkrebs-Medikament

Bayer-Aktie stabil: Menopausen-Medikament Lynkuet in der EU zugelassen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
13:31Bayer Equal WeightBarclays Capital
11:01Bayer Market-PerformBernstein Research
08:26Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:01Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08:01Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:26Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
12.11.2025Bayer KaufenDZ BANK
08.10.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13:31Bayer Equal WeightBarclays Capital
11:01Bayer Market-PerformBernstein Research
08:01Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08:01Bayer HoldJefferies & Company Inc.
13.11.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen