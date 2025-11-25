Bayer Aktie News: Bayer zieht am Nachmittag an

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 30,81 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 30,81 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 31,45 EUR. Bei 31,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.482.331 Bayer-Aktien.

Am 25.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 2,06 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 67,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,109 EUR je Bayer-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 27,99 EUR.

Bayer veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,26 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,09 Prozent auf 9,66 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,97 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.03.2026 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2025 4,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

