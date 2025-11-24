Bayer Aktie News: Bayer zündet am Montagmittag Kursrakete
Die Aktie von Bayer gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 9,1 Prozent auf 30,11 EUR.
Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 9,1 Prozent auf 30,11 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,99 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,74 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.865.336 Stück gehandelt.
Am 24.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,99 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 38,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,109 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 27,36 EUR an.
Am 12.11.2025 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,98 EUR. Im Vorjahresquartal waren -4,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,66 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,97 Mrd. EUR eingefahren.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2026 terminiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2025 4,65 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
