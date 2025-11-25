Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit negativen Vorzeichen

Bayer im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 30,08 EUR ab.

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 30,08 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 29,60 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.627.517 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 25.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,54 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Abschläge von 38,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,109 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,99 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Am 12.11.2025 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,98 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -4,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,66 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,97 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Bayer am 03.03.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,71 EUR je Aktie belaufen.

