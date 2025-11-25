Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagvormittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 30,68 EUR zu.

Das Papier von Bayer legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 30,68 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,45 EUR zu. Bei 31,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 449.369 Bayer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.11.2025 bei 31,45 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 2,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,09 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,109 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,99 EUR.

Bayer ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -4,26 EUR vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,09 Prozent auf 9,66 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.03.2026 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,71 EUR je Aktie belaufen.

