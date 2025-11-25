DAX23.242 ±0,0%Est505.535 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,86 -4,7%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.445 -1,5%Euro1,1537 +0,1%Öl62,90 -0,7%Gold4.128 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zurückhaltend -- Asiens Börsen fest -- Fluence Energy enttäuscht -- Google erweitert wohl TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Xiaomi, Palantir, Gold, Amazon, Tesla im Fokus
Top News
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im dritten Quartal 2025 zu den Top 10 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im dritten Quartal 2025 zu den Top 10
SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA? SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Fokus auf Aktienkurs

Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagvormittag gefragt

25.11.25 09:24 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagvormittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 30,68 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
30,07 EUR -0,44 EUR -1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Bayer legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 30,68 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,45 EUR zu. Bei 31,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 449.369 Bayer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.11.2025 bei 31,45 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 2,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,09 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,109 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,99 EUR.

Bayer ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -4,26 EUR vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,09 Prozent auf 9,66 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.03.2026 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,71 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie beflügelt: FXIa-Hemmer Asundexian erfüllt primäre Wirksamkeits- und Sicherheitsziele

Analyse: Equal Weight-Bewertung für Bayer-Aktie von Barclays Capital

Bernstein Research verleiht Bayer-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
24.11.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
24.11.2025Bayer Market-PerformBernstein Research
24.11.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.11.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
12.11.2025Bayer KaufenDZ BANK
08.10.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
24.11.2025Bayer Market-PerformBernstein Research
24.11.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
13.11.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen