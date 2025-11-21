DAX23.062 -0,9%Est505.502 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,31 -6,8%Nas22.153 +0,3%Bitcoin72.177 -4,0%Euro1,1503 -0,2%Öl62,23 -1,5%Gold4.073 -0,1%
Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

21.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Bayer gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 27,75 EUR.

Aktien
Aktien
Bayer
27,75 EUR 0,81 EUR 3,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Bayer legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 27,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 27,82 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.303.395 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2025 auf bis zu 29,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,98 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 33,76 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,109 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,36 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Am 12.11.2025 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,98 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,26 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,66 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,97 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Bayer am 03.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,65 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

