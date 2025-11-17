Bechtle Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Bechtle
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 38,96 EUR.
Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 38,96 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bechtle-Aktie bis auf 38,66 EUR. Mit einem Wert von 40,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 33.578 Bechtle-Aktien den Besitzer.
Am 08.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 8,06 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2025 (28,74 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,23 Prozent.
Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,704 EUR je Bechtle-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,83 EUR je Bechtle-Aktie an.
Am 14.11.2025 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,44 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,09 Prozent auf 1,59 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,82 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Bechtle-Aktie mit Kurssprung: Erwartungen übertroffen - Jahresziele bestätigt
TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bechtle-Aktie höher: Ebert soll Nachfolger von Unternehmenschef Olemotz werden
