Bechtle Aktie News: Bechtle fällt am Nachmittag
Die Aktie von Bechtle gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,8 Prozent auf 38,96 EUR nach.
Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 38,96 EUR. Das Tagestief markierte die Bechtle-Aktie bei 38,40 EUR. Mit einem Wert von 40,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 129.863 Bechtle-Aktien.
Bei 42,10 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 35,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,704 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,83 EUR.
Am 14.11.2025 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,59 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,51 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,82 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:21
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|08:06
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.2025
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|14.11.2025
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|14.11.2025
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|08:06
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.2025
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|01.04.2025
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|02.07.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
