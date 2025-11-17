Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 40,04 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 40,04 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bechtle-Aktie bis auf 39,94 EUR. Bei 40,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 3.672 Bechtle-Aktien gehandelt.

Bei 42,10 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 5,14 Prozent Luft nach oben. Am 10.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 28,22 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,704 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,83 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 14.11.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,51 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,59 Mrd. EUR ausgewiesen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,82 EUR je Bechtle-Aktie.

