Bechtle Aktie News: Bechtle verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Bechtle im Blick

Die Aktie von Bechtle hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Bechtle-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 38,36 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Bechtle-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 38,36 EUR. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 38,52 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bechtle-Aktie bis auf 37,76 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,92 EUR. Bisher wurden via XETRA 44.006 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,10 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 9,75 Prozent Luft nach oben. Am 10.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,720 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,83 EUR.

Am 14.11.2025 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,44 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Bechtle im vergangenen Quartal 1,59 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bechtle 1,51 Mrd. EUR umsetzen können.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bechtle-Aktie mit Kurssprung: Erwartungen übertroffen - Jahresziele bestätigt

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 3 Jahren eingefahren