Bechtle im Blick

Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit Aufschlag

24.11.25 09:24 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 38,44 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
38,60 EUR -0,02 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 38,44 EUR zu. Die Bechtle-Aktie legte bis auf 38,48 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 38,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.171 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,10 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2025 auf bis zu 28,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 25,23 Prozent sinken.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,700 EUR je Bechtle-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,83 EUR.

Am 14.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,59 Mrd. EUR gegenüber 1,51 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2025 1,82 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
19.11.2025Bechtle BuyUBS AG
17.11.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
17.11.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Bechtle KaufenDZ BANK
14.11.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
