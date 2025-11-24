DAX23.295 +0,9%Est505.547 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 ±0,0%Nas22.653 +1,7%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1522 +0,1%Öl62,43 -0,1%Gold4.090 +0,6%
Blick auf Bechtle-Kurs

Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag nahezu unbewegt

24.11.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Bechtle zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Bei der Bechtle-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 38,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
38,48 EUR -0,14 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 38,40 EUR zeigte sich die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel um 15:51 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Bechtle-Aktie bis auf 38,80 EUR zu. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,26 EUR nach. Bei 38,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 37.306 Bechtle-Aktien.

Bei 42,10 EUR markierte der Titel am 08.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 9,64 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2025 Kursverluste bis auf 28,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,16 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,700 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie.

Bechtle veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,44 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Bechtle 1,59 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,82 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen