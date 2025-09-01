Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gibt am Vormittag ab

Blick auf Beiersdorf-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 97,04 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 97,04 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Beiersdorf-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 96,92 EUR aus. Bei 97,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 8.538 Stück.

Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 41,90 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 92,52 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 128,22 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,46 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

Redaktion finanzen.net

