Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 90,50 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:49 Uhr ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 90,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 90,36 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 100.470 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.
Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2025 bei 87,02 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 3,85 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 122,50 EUR.
Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 1,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
