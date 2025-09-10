Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagvormittag gesucht

Notierung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Beiersdorf legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 95,06 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 95,06 EUR zu. Bei 95,10 EUR erreichte die Beiersdorf-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.797 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 137,70 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2025 bei 92,52 EUR. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 2,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Beiersdorf-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 128,22 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2028 5,59 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Aktien-Tipp Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr verloren

Beiersdorf-Aktie etwas höher: Pierre Kröning wird neuer CIO