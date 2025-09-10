Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagvormittag gesucht
Die Aktie von Beiersdorf zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Beiersdorf legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 95,06 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:06 Uhr sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 95,06 EUR zu. Bei 95,10 EUR erreichte die Beiersdorf-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.797 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 137,70 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2025 bei 92,52 EUR. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 2,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Beiersdorf-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 128,22 EUR für die Beiersdorf-Aktie.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2028 5,59 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie
Aktien-Tipp Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr verloren
Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Beiersdorf AG
Nachrichten zu Beiersdorf AG
Analysen zu Beiersdorf AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|29.08.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.2025
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|29.08.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.2025
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.2025
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.06.2025
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.04.2025
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.06.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen