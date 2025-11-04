BP-Aktie wenig bewegt: Gewinn über Erwartungen - Ziel für Veräußerungserlöse angehoben
Der Öl- und Gaskonzern BP hat trotz eines schwächeren Beitrags seiner Ölhandelssparte im dritten Quartal 2025 mehr verdient als erwartet und sein Ziel für die Erlöse aus Veräußerungen im Gesamtjahr angehoben.
Werte in diesem Artikel
Wie der in London ansässige Konzern mitteilte, betrug der bereinigte Gewinns zu Wiederbeschaffungskosten - eine Kennzahl, die mit dem von US-Ölkonzernen ausgewiesenen Nettogewinn vergleichbar ist - 2,21 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr, als Analysten mit im Mittel 2,02 Milliarden Dollar erwartet hatten. Im Vorquartal hatte BP 2,35 Milliarden Dollar verdient.
BP geht nun davon aus, dass die Veräußerungserlöse in diesem Jahr über 4 Milliarden Dollar liegen werden. Bislang hatte das Unternehmen 3 bis 4 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.
Die BP-Aktie notiert im am Dienstag in London zeitweise 0,13 Prozent tiefer bei 4,47 GBP.
DJG/DJN/brb/thl
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf BP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere BP News
Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com, M DOGAN / Shutterstock.com
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:56
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.2025
|BP Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:56
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.2025
|BP Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen