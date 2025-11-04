DAX23.700 -1,8%Est505.580 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,13 -0,5%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.177 -2,5%Euro1,1507 -0,1%Öl63,84 -1,5%Gold3.993 -0,2%
Besser als erwartet

BP-Aktie wenig bewegt: Gewinn über Erwartungen - Ziel für Veräußerungserlöse angehoben

04.11.25 09:38 Uhr
BP-Aktie kaum verändert: Gewinn übertrifft Erwartungen - Ziel für Erlöse aus Veräußerungen angehoben

Der Öl- und Gaskonzern BP hat trotz eines schwächeren Beitrags seiner Ölhandelssparte im dritten Quartal 2025 mehr verdient als erwartet und sein Ziel für die Erlöse aus Veräußerungen im Gesamtjahr angehoben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
5,02 EUR -0,02 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen


Wie der in London ansässige Konzern mitteilte, betrug der bereinigte Gewinns zu Wiederbeschaffungskosten - eine Kennzahl, die mit dem von US-Ölkonzernen ausgewiesenen Nettogewinn vergleichbar ist - 2,21 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr, als Analysten mit im Mittel 2,02 Milliarden Dollar erwartet hatten. Im Vorquartal hatte BP 2,35 Milliarden Dollar verdient.



BP geht nun davon aus, dass die Veräußerungserlöse in diesem Jahr über 4 Milliarden Dollar liegen werden. Bislang hatte das Unternehmen 3 bis 4 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.

Die BP-Aktie notiert im am Dienstag in London zeitweise 0,13 Prozent tiefer bei 4,47 GBP.

DJG/DJN/brb/thl

DOW JONES

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com, M DOGAN / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

DatumMeistgelesen


Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
10:56BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
14.10.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
14.10.2025BP NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
25.09.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025BP KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10:56BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
14.10.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
14.10.2025BP NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

