Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochnachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 3,02 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 3,02 USD. In der Spitze büßte die Beyond Meat-Aktie bis auf 3,01 USD ein. Bei 3,03 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 26.658 Beyond Meat-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.08.2024 auf bis zu 9,24 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 206,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,23 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 26,20 Prozent wieder erreichen.

Beyond Meat gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,69 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,84 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,09 Prozent auf 68,73 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 75,60 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Beyond Meat.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,742 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie: Spektakuläre 40%-Rally trotz skeptischer Analystenmeinungen - was steckt dahinter?

Ausblick: Beyond Meat präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor