Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bilfinger SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,0 Prozent auf 92,70 EUR abwärts.

Das Papier von Bilfinger SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 3,0 Prozent auf 92,70 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Bilfinger SE-Aktie bis auf 91,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 34.086 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 104,40 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bilfinger SE-Aktie 12,62 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,55 EUR. Dieser Wert wurde am 28.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,61 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 101,50 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bilfinger SE am 13.11.2025 vor. Bilfinger SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,45 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1,38 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den Bilfinger SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,24 EUR je Aktie.

