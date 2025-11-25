Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag in Rot

So entwickelt sich Bilfinger SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 94,10 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 94,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bilfinger SE-Aktie bis auf 94,05 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bilfinger SE-Aktien beläuft sich auf 1.263 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (104,40 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,95 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 54,78 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 2,40 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,61 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 101,50 EUR an.

Am 13.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,45 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,81 Prozent auf 1,38 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,24 EUR je Bilfinger SE-Aktie belaufen.

