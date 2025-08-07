BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von BMW zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 86,92 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 86,92 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 87,16 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 675.452 BMW-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,90 EUR) erklomm das Papier am 28.07.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Bei 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,03 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 90,23 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 31.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,85 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

BMW wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BMW.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 10,91 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

