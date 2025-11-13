BMW Aktie News: BMW am Vormittag in Grün

BMW im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 89,48 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 89,48 EUR. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 89,80 EUR. Bei 89,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.165 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,72 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 2,50 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 42,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,94 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 89,23 EUR aus.

BMW gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 32,31 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,41 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BMW am 12.03.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BMW rechnen Experten am 17.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,55 EUR fest.

