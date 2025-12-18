DAX24.869 +1,3%Est505.924 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,57 +4,1%Nas23.396 +0,7%Bitcoin80.352 +2,9%Euro1,1722 ±0,0%Öl61,79 +1,6%Gold4.449 +2,7%
BMW legt beim US-Absatz 2025 zu - Drittes Jahr in Folge mit Rekordzahlen

05.01.26 22:55 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
BMW AG
93,86 EUR -2,20 EUR -2,29%
Charts|News|Analysen
WOODCLIFF LAKE (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW hat seinen Absatz in den USA 2025 gesteigert und das dritte Jahr in Folge Rekordzahlen erreicht. Im Gesamtjahr seien mit 388.897 Autos 4,7 Prozent mehr abgesetzt worden als im Jahr davor, teilte das Unternehmen am Montag in Woodcliff Lake mit. Im vierten Quartal wurden 113.512 Fahrzeuge der Marke BMW verkauft. Das waren 3,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor./jha/

