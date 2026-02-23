DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3400 -1,8%Nas22.863 +1,0%Bitcoin54.705 -0,1%Euro1,1781 -0,1%Öl71,16 -0,5%Gold5.157 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 PayPal A14R7U Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Zölle: DAX schließt stabil -- Wall Street weit im Plus -- Bayer: Klage gegen J&J wegen irreführender Werbung eingereicht -- AMD, Meta, PayPal, Strategy, TUI, Novo Nordisk, MTU im Fokus
Top News
Marktplatz für digitale Items: Das ist NFT-Vorreiter OpenSea Marktplatz für digitale Items: Das ist NFT-Vorreiter OpenSea
Hot Stocks heute: KI-Agenten greifen Unternehmenssoftware an - PayPal vor Übernahme? Märkte unter Druck! Hot Stocks heute: KI-Agenten greifen Unternehmenssoftware an - PayPal vor Übernahme? Märkte unter Druck!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Index-Performance im Fokus

Börse New York in Grün: S&P 500 freundlich

24.02.26 20:02 Uhr
Börse New York in Grün: S&P 500 freundlich | finanzen.net

Der S&P 500 befindet sich am Dienstagnachmittag im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Albemarle Corp.
160,52 EUR 13,90 EUR 9,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
182,34 EUR 17,32 EUR 10,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deere & Co. (John Deere)
547,70 EUR -3,60 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erie Indemnity Co.
220,00 EUR -4,00 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Expeditors International of Washington Inc.
125,00 EUR -4,90 EUR -3,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen
Intel Corp.
39,12 EUR 2,46 EUR 6,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Keysight Technologies Inc
239,60 EUR 36,15 EUR 17,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Molina Healthcare
126,00 EUR -7,45 EUR -5,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
163,60 EUR 1,58 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ONEOK Inc (New)
73,22 EUR -0,23 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sandisk Corp
625,47 USD -41,02 USD -6,15%
Charts|News|Analysen
United Airlines Holdings Inc Registered Shs
96,26 EUR 5,66 EUR 6,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Union Company
8,15 EUR 0,34 EUR 4,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.888,6 PKT 50,9 PKT 0,74%
Charts|News|Analysen

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,78 Prozent stärker bei 6.891,36 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 55,095 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,031 Prozent auf 6.835,61 Punkte an der Kurstafel, nach 6.837,75 Punkten am Vortag.

Bei 6.897,22 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.815,43 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 6.915,61 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 24.11.2025, den Stand von 6.705,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, stand der S&P 500 noch bei 5.983,25 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,480 Prozent zu. Bei 7.002,28 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.775,50 Punkten registriert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Keysight Technologies (+ 21,67 Prozent auf 298,09 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,24 Prozent auf 214,77 USD), Albemarle (+ 6,25 Prozent auf 188,62 USD), Intel (+ 5,87 Prozent auf 46,19 USD) und United Airlines (+ 5,85 Prozent auf 113,44 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Expeditors International of Washington (-9,10 Prozent auf 136,01 USD), ONEOK (-5,29 Prozent auf 82,71 USD), Sandisk (-4,43 Prozent auf 636,95 USD), Molina Healthcare (-4,31 Prozent auf 149,47 USD) und Erie Indemnity (-3,94 Prozent auf 253,37 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20.844.344 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,951 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Mit 9,96 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Albemarle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Albemarle

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Albemarle

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv

Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
18:21NVIDIA OutperformBernstein Research
19.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
18.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18:21NVIDIA OutperformBernstein Research
19.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
18.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen