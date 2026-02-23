Börse New York in Grün: S&P 500 freundlich

Index-Performance im Fokus

Der S&P 500 befindet sich am Dienstagnachmittag im Aufwärtstrend.

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,78 Prozent stärker bei 6.891,36 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 55,095 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,031 Prozent auf 6.835,61 Punkte an der Kurstafel, nach 6.837,75 Punkten am Vortag.

Bei 6.897,22 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.815,43 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 6.915,61 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 24.11.2025, den Stand von 6.705,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, stand der S&P 500 noch bei 5.983,25 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,480 Prozent zu. Bei 7.002,28 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.775,50 Punkten registriert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Keysight Technologies (+ 21,67 Prozent auf 298,09 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,24 Prozent auf 214,77 USD), Albemarle (+ 6,25 Prozent auf 188,62 USD), Intel (+ 5,87 Prozent auf 46,19 USD) und United Airlines (+ 5,85 Prozent auf 113,44 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Expeditors International of Washington (-9,10 Prozent auf 136,01 USD), ONEOK (-5,29 Prozent auf 82,71 USD), Sandisk (-4,43 Prozent auf 636,95 USD), Molina Healthcare (-4,31 Prozent auf 149,47 USD) und Erie Indemnity (-3,94 Prozent auf 253,37 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20.844.344 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,951 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Mit 9,96 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net