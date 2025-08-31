BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Blick auf BP-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BP. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 4,33 GBP.

Um 15:53 Uhr stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 4,33 GBP. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,36 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,33 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 8.769.565 BP-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,71 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,90 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 3,29 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 31,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem BP seine Aktionäre 2024 mit 0,240 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,329 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,59 GBP für die BP-Aktie aus.

BP gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 34,91 Mrd. GBP, gegenüber 37,49 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,88 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,449 USD fest.

