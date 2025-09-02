BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BP. Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 4,26 GBP abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 4,26 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 4,23 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,25 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 6.266.952 BP-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,71 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 10,66 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Abschläge von 22,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,329 USD, nach 0,240 GBP im Jahr 2024. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 4,59 GBP.

Am 05.08.2025 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. BP hat ein EPS von 0,08 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,01 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 34,91 Mrd. GBP – eine Minderung von 6,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37,49 Mrd. GBP eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,451 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

