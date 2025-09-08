BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von BP zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 4,19 GBP.

Das Papier von BP legte um 11:48 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 4,19 GBP. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,21 GBP. Bei 4,18 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.464.070 BP-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,71 GBP) erklomm das Papier am 13.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (3,29 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 21,42 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,329 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,59 GBP.

BP ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 GBP in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 34,91 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,451 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

