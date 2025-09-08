DAX23.784 -0,1%ESt505.375 +0,2%Top 10 Crypto15,84 +0,2%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.227 +1,0%Euro1,1749 -0,1%Öl66,75 +0,8%Gold3.644 +0,2%
DAX freunldich -- Asiens Börsen uneins -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- Novo Nordisk, DEUTZ, BMW, Brenntag, Fresenius im Fokus
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagvormittag gefragt

09.09.25 09:24 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BP. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 4,18 GBP.

Um 09:07 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 4,18 GBP nach oben. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,19 GBP an. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,18 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 157.579 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 4,71 GBP markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 11,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 3,29 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 21,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,329 USD, nach 0,240 GBP im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 4,59 GBP.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 34,91 Mrd. GBP, gegenüber 37,49 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,88 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,451 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

