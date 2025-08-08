DAX24.099 -0,3%ESt505.338 -0,2%Top 10 Crypto16,74 +3,0%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.216 +1,8%Euro1,1644 ±-0,0%Öl66,69 +0,6%Gold3.363 -1,0%
Blick auf BP-Kurs

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit Kursabschlägen

11.08.25 12:05 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 4,21 GBP ab.

Aktien
BP plc (British Petrol)
4,87 EUR -0,02 EUR -0,41%
Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 4,21 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die BP-Aktie bis auf 4,20 GBP. Bei 4,23 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 2.298.837 BP-Aktien.

Bei einem Wert von 4,71 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,80 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (3,29 GBP). Abschläge von 21,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,329 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,59 GBP für die BP-Aktie.

BP ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 GBP in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 34,91 Mrd. GBP, gegenüber 37,49 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,88 Prozent präsentiert.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,443 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

